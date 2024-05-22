Світло відключатимуть у містах і селах по всій області, відповідно до 6 черг

У четвер, 23 травня, на території Закарпатської області знову діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Відключення розпочнуться з 00:00 відповідно до 6 черг. Про це повідомляє прес-служба «Закарпаттяобленерго».

Світло відключатимуть у містах і селах по всій області, відповідно до 6 черг. Проте час і тривалість відключення електроенергії точно спрогнозувати неможливо. «Прохання із розумінням поставитися до того, що графіки можуть змінюватися – фахівці стараються якомога менше відключати споживачів», – пояснюють в обленерго.

Згідно з даними «Закарпаттяобленерго», у четвер, 23 травня, відключення плануються за таким орієнтовним графіком:

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергії у Закарпатській області запровадили із 15 травня. Причина – критична ситуація в енергетичній системі України, яка виникла внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетики. Обмеження споживання необхідне для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварій.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET «Без світла».