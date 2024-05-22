Графік погодинного відключення електроенергії на Закарпатті
Актуальний графік відключень електроенергії на 23 травня
У четвер, 23 травня, на території Закарпатської області знову діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Відключення розпочнуться з 00:00 відповідно до 6 черг. Про це повідомляє прес-служба «Закарпаттяобленерго».
Світло відключатимуть у містах і селах по всій області, відповідно до 6 черг. Проте час і тривалість відключення електроенергії точно спрогнозувати неможливо. «Прохання із розумінням поставитися до того, що графіки можуть змінюватися – фахівці стараються якомога менше відключати споживачів», – пояснюють в обленерго.
Згідно з даними «Закарпаттяобленерго», у четвер, 23 травня, відключення плануються за таким орієнтовним графіком:
- 1 черга – 00:00 до 03:00 та з 18:00 до 21:00
- 2 черга – з 03:00 до 06:00 та з 20:00 до 23:00
- 3 черга – з 06:00 до 09:00 та з 23:00 до 24:00
- 4 черга – з 09:00 до 12:00
- 5 черга – з 12:00 до 15:00
- 6 черга – з 15:00 до 18:00
Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергії у Закарпатській області запровадили із 15 травня. Причина – критична ситуація в енергетичній системі України, яка виникла внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетики. Обмеження споживання необхідне для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварій.
Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET «Без світла».