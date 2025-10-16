Погодинного графіка відключень на Закарпатті поки нема

Внаслідок російських обстрілів української енергосистеми на Закарпатті застосували аварійне відключення електроенергії. Ввечері 15 жовтня світло вимикали періодично для двох з десяти черг. Однак в регіоні наразі не запроваджували графіки погодинних відключень електроенергії.

Про введення «Укренерго» аварійних відключень електроенергії повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«На Закарпатті застосують дві черги. Закликаю краян максимально ощадливо споживати електроенергію», – написав посадовець у фейсбуці.

Де знайти свою чергу на відключення

У «Закарпаттяобленерго» наголосили, що йдеться про аварійні, а не планові відключення світла. Тому й нема погодинного графіка.

«Звертаємо вашу увагу, що станом на цю хвилину (повідомлення опублікували близько 21:00, 15 жовтня – ред.) застосовані 3 та 4 черга, черги періодично змінюються», – зазначили енергетики.

10 черг графіку аварійних відключень з населеними пунктами Закарпаття можна глянути на сайті «Закарпаттяобленерго».

Яка різниця між графіками аварійних та погодинних вимкнень

Графіки аварійних вимкнень (ГАВ) вводяться без попередження та не містять інформації про тривалість знеструмлень або конкретних адрес споживачів. Вони разові, короткочасні, непередбачувані, вводяться при виникненні аварійних ситуацій. Про введення ГАВ можна дізнатися лише по факту вимкнення.

Чим відрізняються графіки аварійних і погодинних вимкнень світла. Інфографіка «Прикарпаттяобленерго»

Графіки погодинних вимкнень (ГПВ) – це перелік конкретних населених пунктів та вулиць, які будуть знеструмлені у певні години за 6 чергами (кожна з них поділена ще на 2 підчерги). ГПВ розробляються заздалегідь обленерго, погоджуються з органами місцевого самоврядування та НЕК «Укренерго». Тобто, вони заздалегідь заплановані, час вимкнень і тривалість відомі завчасно.

В «Укренерго» повідомили, що у четвер, 16 жовтня, із 16:00 можуть запровадити графіки обмеження потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України, обсягом двох черг.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.