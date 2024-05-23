У четвер, 23 травня, на території Чернівецької області діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Світло планують відключати протягом доби. Кожна група без електроенергії залишиться двічі на день протягом двох-трьох годин. Про це повідомляє «Чернівціобленерго».

Наразі в обленерго усі електродільниці в області розділили на 18 груп. Щоб дізнатися номер групи, до якої належить ваше місто та вулиці, треба ввести пошукові дані в спеціальному розділі «Чернівціобленерго».

У графіку зеленим відображаються години, коли споживачі матимуть електроенергію, а червоним – години знеструмлення. Сірі клітинки вказують годину, коли група може бути заживлена, залежно від змін у лімітах чи обсягів споживання енергії. Графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі країни.

Графіки погодинних заживлень

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.