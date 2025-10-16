На Буковині наразі не запроваджували графіки погодинних відключень електроенергії. Однак в області готуються до можливих відключень електроенергії, які діяли минулого року. Це пов’язано з тим, що Росія зараз активно обстрілює енергосистему в центральних та східних регіонах. Тим часом електрики просять споживачів економно використовувати електроенергію.

Нагадаємо, 15 жовтня НЕК «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії по всій території України через складну ситуацію в енергосистемі. «Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру», – повідомило «Укренерго». Компанія також закликала українців, в яких поки є електроенергія, до ощадливого споживання.

Чи вимикають світло в Чернівецькій області

В АТ «Чернівціобленерго» повідомили, що станом на 16 жовтня в області не застосовано відключень. Однак для підприємств в області обмежують споживання електроенергії у вечірній час, повідомили в «Суспільне.Чернівці». Так намагаються зменшити навантаження на мережі та уникнути відключень для населення. Обмеження застосовують для підприємців з 16:00 до 00:00. На який термін — наразі невідомо, їх вводять за графіком, залежно від потреб енергосистеми.

Однак нагадали, що усі електродільниці розділені на 12 груп відключення. Щоб дізнатися номер групи, до якої належить ваше місто та вулиці, треба ввести пошукові дані в спеціальному розділі сайту «Чернівціобленерго».

У графіку зеленим відображаються години, коли споживачі матимуть електроенергію, а червоним – години знеструмлення. Сірі клітинки вказують годину, коли група може бути заживлена, залежно від змін у лімітах чи обсягів споживання енергії. Графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі країни.

Які бувають види відключень електроенергії та чим вони відрізняються, читайте в матеріалі ZAXID.NET.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.