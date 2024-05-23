У четвер, 23 травня, на території Волинської області знову діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Світло планують відключати двічі на день протягом чотирьох-п’яти годин. Про це повідомляє прес-служба ПрАТ «Волиньобленерго».

Світло відключатимуть у містах і селах по всій області, відповідно до 6 черг. Проте час і тривалість відключення електроенергії точно спрогнозувати неможливо. Якщо на Волині не споживатимуть більше дозволеної величини потужності, знеструмлень не буде. Втім, якщо в енергетиків з’явиться необхідність збалансувати енергосистему, можливі екстрені позапланові відключення світла.

Інформацію щодо черг споживачів електроенергії на Волині можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні з 15 травня відновили графік погодинних відключень світла для побутових і промислових споживачів після російських атак дронами та ракетами по українській енергосистемі.

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