У Волинській області наразі не вводять графіків погодинних відключень світла для місцевих жителів. Проте низка підприємств тимчасово матиме обмежене електропостачання. Це пов’язано з російськими обстрілами енергосистеми в центральних та східних регіонах.

Як уточнили ZAXID.NET у ПрАТ «Волиньобленерго», станом на 16 жовтня в області не застосовують відключень світла, а аварійні графіки, які ввели ввечері 15 жовтня, скасовані. Водночас для низки промислових споживачів можливе обмеження електропостачання, їх про це повідомили окремо.

Усі електродільниці у Волинській області розділені на шість черг. У разі аварійних відключень дізнатися номер групи, до якої належить ваше місто та вулиця, можна при введенні пошукових даних у спеціальному розділі сайту «Волиньобленерго».

Які бувають види відключень електроенергії та чим вони відрізняються, читайте в матеріалі ZAXID.NET.

Яка ситуація з відключеннями в Україні

Нагадаємо, 15 жовтня НЕК «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії по всій території України через складну ситуацію в енергосистемі. Причиною цього стали наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. Компанія також закликала українців до ощадливого споживання електрики.

Станом на середину жовтня НЕК «Укренерго» встановила інженерний захист на більш ніж половині своїх енергетичних обʼєктів. Для захисту енергооб’єктів застосовують три рівні укріплень. Перший рівень – це габіони, конструкції з металевої сітки, заповнені камінням. Другий рівень передбачає зведення бетонних конструкцій для захисту від дронів. Третій рівень призначений для захисту від ракетних ударів.

Енергетики зауважують, що ремонт деяких пошкоджень унаслідок ворожих атак, зокрема ключового обладнання електростанцій та підстанцій, може тривати місяцями чи навіть роками. Водночас в «Укренерго» наголошують, що запасів обладнання для заміни пошкоджених елементів енергосистеми достатньо.

Корисні поради й лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.