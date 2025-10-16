«Укренерго» також накопичило запаси обладнання для заміни пошкоджених елементів енергосистеми

Станом на середину жовтня НЕК «Укренерго» встановила інженерний захист на більш ніж половині своїх енергетичних обʼєктів. Про це повідомила пресслужба державного оператора магістральних електромереж у коментарі hromadske.

«На сьогодні – понад половина об’єктів “Укренерго” мають антидроновий захист другого рівня. Будівельні роботи ведуться постійно», – сказали в компанії.

В «Укренерго» пояснили, що під час будівництва захисних споруд на підстанціях вимикають все обладнання. Це призводить до тимчасового відключення електроенергії для споживачів, які залежать від цих станцій. Щоб мінімізувати незручності, процес зведення укриттів розділили на дві черги. Перша черга, що охоплює ключові підстанції для передачі електрики із заходу на схід та з півдня на північ, уже завершена. Захист підстанцій другої черги планують закінчити в першій половині 2026 року.

Для захисту енергооб’єктів застосовують три рівні укріплень. Перший рівень – це габіони, конструкції з металевої сітки, заповнені камінням. Другий рівень передбачає зведення бетонних конструкцій для захисту від дронів. Третій рівень призначений для захисту від ракетних ударів.

З початку жовтня 2025 року російські окупанти поновили тактику атак на електроенергетичну систему України. Окупанти концентрують масовані удари на одній з областей України, особливо в прифронтових регіонах. Енергетики зауважують, що ремонт деяких пошкоджень, зокрема ключового обладнання електростанцій та підстанцій, може тривати місяцями чи навіть роками.

Водночас в «Укренерго» наголошують, що запасів обладнання для заміни пошкоджених елементів енергосистеми достатньо.

«Враховуючи досвід попередніх осінньо-зимових періодів, оператором системи передачі створені запаси високовольтного обладнання, що у два-три рази перевищують встановлені нормативи. Завдяки власним ресурсам і допомозі від міжнародних партнерів – накопичення запасів устаткування і матеріалів триває», – додали компанії.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що через можливі атаки Росії на енергетику Україна може потребувати імпорту електроенергії та газу.