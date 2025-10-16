У Львові напрацьовано три черги локацій пунктів незламності, які розгортатимуть свою роботу у випадках різних сценаріїв

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Львів готується до складної зими. У місті 15 жовтня уже впроваджували аварійні знеструмлення, опалювальний сезон для населення ще не розпочали, а незабаром очікується похолодання. У Львові працюватимуть пункти незламності у кожному районі. Спершу йдеться про 21 локацію, а у випадку погіршення ситуації їхню кількість збільшать.

Як повідомила Львівська міська рада, у місті протестували роботу світлофорів при відсутності електроенергії. Зараз усі районні адміністрації перевіряють готовність до зими будинків, а також — пунктів незламності. Йдеться про пункти першої черги, яких у місті — 21. За словами Андрія Москаленка, першого заступника міського голови Львова, цими вихідними очікують похолодання, тож пункти першої черги будуть працювати.

«Під координацією голів районів проводимо перевірку житлового фонду. Перевіряємо кожен будинок, запалюємо кожну буржуйку, включаємо генератори, щоб пересвідчитися наскільки якісно вони зможуть працювати. На сьогодні вже перевірено понад 500 багатоповерхових будинків у Львові. Перевіряємо також роботу Пунктів незламності першої черги – це 21 локація. Зверну увагу, що на суботу-неділю прогнозують похолодання, а з вівторка буде потепління. Відтак ми моніторимо погоду і готуємося розгорнути роботу першої черги Пунктів незламності. Тут мешканці зможуть обігрітися, зарядити телефони та ін.», – сказав Андрій Москаленко.

У Львові зараз подають опалення до 286 об’єктів – це школи, садочки, лікарні. Чиновник розповідає, що станом на 15 жовтня місто вже використало половину ліміту газу, який надано Львову на жовтень. Заступник мера закликає містян готуватись до складної зими та перевірити свої будинки, роботу генераторів та ін.

«Просимо всіх мешканців готуватися до складної зими, перевірити у своїх будинках, незалежно чи це будинок ЛКП чи ОСББ, роботу генераторів, буржуйок, чи є запаси дров. Перевірити чи утеплені вікна, чи немає щілин у дверних отворах та ін. Мати заряджені акумулятори, запаси води, теплий одяг. Це все може бути потрібно, щоб пройти цю непросту зиму. А якщо бачите, що якісь речі з боку міста необхідно поправити, просимо інформувати на Гарячу лінію міста – 15-80», – повідомив Андрій Москаленко, перший заступник мера Львова.

Одним з пунктів незламності першої черги є локація у приміщенні Личаківської районної адміністрації (вул. Костя Левицького, 67). Як зазначає Юрій Лукашевський, голова району, пункт оснащений всім необхідним, щоб розпочати свою роботу у будь-який момент та забезпечити найнеобхідніші потреби мешканців при відсутності тепла і електроенергії.

«Тут є дві буржуйки, є запас дров для них, є запас води у баку на тисячу літрів, є душ, туалети, є доступ до інтернет-зв’язку через старлінки. Також тут можна зробити собі гарячий чай чи каву. У разі крайньої загрози тут є два входи і виходи. Також зазначу, що тут є автономне живлення – це сонячні панелі і дизельний генератор. Наш Пункт незламності разом з тим є укриттям. Мешканці району ним активно користуються, зокрема минулого обстрілу тут було більше 80 людей. І це, як на мене, важлива функція Пункту незламності, адже війна триває. Тому зараз це приміщення відкрите на випадок повітряної тривоги», – зазначив Юрій Лукашевський.

У Львові напрацьовано три черги локацій пунктів незламності, які розгортатимуть свою роботу у випадках різних сценаріїв. Перша черга – це 21 пункт, друга – 147, і третя черга – це близько тисячі локацій. Усі будуть запускатися в роботу залежно від ситуації і потреби.

Адреси пунктів незламності першої черги у Львові:

Залізничний район:

вул. Виговського, 34 – Залізнична РА, 1‑поверх, хол;

вул. Повітряна, 20 – ЛКП «Супутник»;

вул. Широка, 86б – ЛКП «Левандівка».

Галицький район:

вул. Ф. Ліста, 1 – Галицька РА;

вул. Городоцька, 36 – Академічний театр ім. Лесі Українки;

вул. Сербська, 13 – ЛКП «Старий Львів».

Франківський район:

вул. Генерала Т. Чупринки, 85 – Франківська РА;

вул. Софії Караффи-Корбут, 10 – ЛКП «Магістральне»;

вул. Володимира Великого, 18(14а) – ЛКП «Львівський кіноцентр»;

вул. Кульпарківська, 131 – ЛКП «Південне».

Шевченківський район:

вул. Мазепи, 11 – ЛКП «Балатон»;

вул. Липинського, 11 – Шевченківська РА;

вул. Кушевича, 1 – Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;

вул. Варшавська, 64 – ЛКП «Варшавське-407»;

вул. Шевченка, 350а – ЛКП «Рясне-402»;

вул. Величковського, 58 – СЗШ № 100.

Личаківський район:

вул. Пасічна, 49б – ЛКП «Господар»;

вул. К. Левицького, 67 – Личаківська РА.

Сихівський район: