На Львівщині внаслідок ворожої атаки повністю зруйнований житловий будинок
Сталося це в Старому Добротворі
Про постраждалих чи загиблих не повідомляється
Внаслідок комбінованої масованої атаки Росії на Львівщину у суботу, 7 лютого, один будинок зруйнований, також є пошкоджені. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
«Унаслідок нічної атаки у Старому Добротворі постраждали 18 житлових будинків, один – зруйнований повністю», – написав Максим Козицький.
Про постраждалих чи загиблих не повідомляється.
Усі фото із Telegram Максима Козицького
Нагадаємо, Росія атакувала Львівщину дронами і ракетами. Частину безпілотників протиповітряній обороні вдалося збити. Збили також щонайменше дві ракети невстановленого зразка.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter