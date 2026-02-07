Про постраждалих чи загиблих не повідомляється

Внаслідок комбінованої масованої атаки Росії на Львівщину у суботу, 7 лютого, один будинок зруйнований, також є пошкоджені. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Унаслідок нічної атаки у Старому Добротворі постраждали 18 житлових будинків, один – зруйнований повністю», – написав Максим Козицький.

Усі фото із Telegram Максима Козицького

Нагадаємо, Росія атакувала Львівщину дронами і ракетами. Частину безпілотників протиповітряній обороні вдалося збити. Збили також щонайменше дві ракети невстановленого зразка.