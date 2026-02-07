Через влучання ворожого безпілотника загорівся житловий будинок

У суботу, 7 лютого, Росія здійснила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами на Львівщину. Під час тривоги, яка тривала понад шість годин, постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок.

«На місці працювали вогнеборці. Пожежу вже загасили. Інформації про жертв та постраждалих станом на цю годину не надходило», – написав Максим Козицький.

Пожежу загасили (фото ДСНС)

Як уточнив голова Шептицької РДА Андрій Дяченко, ударною хвилею пошкоджено й інші оселі. Наразі місто без водо-, тепло- та електропостачання.

Частину безпілотників протиповітряній обороні вдалося збити. Збили також щонайменше дві ракети невстановленого зразка.

«Через те, що poсiяни прицільно били по обʼєктах енергетики в різних областях нашої держави, відключення світла можуть тривати значно довше. Зарядіть пристрої першої необхідності», – зазначив начальник Львівської ОВА.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що ворог вдарив по генерації Добротвірській ТЕС.

Оновлено о 10:37. Голова Львівської ОВА Максим Козицький поінформував, що через атаку по обʼєкту критичної інфраструктури у Добротворі без води та тепла шість тис. місцевих жителів. Над відновленням постачання працюють всі профільні служби. Також в області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Зараз по всій Львівщині без електрики понад 600 тис. абонентів.