Віктор Орбан критикує Україну та Євросоюз напередодні майбутніх угорських парламентських виборів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає Україну ворогом через її вимоги до Будапешта відмовитися від російських енергоносіїв. Про це він сказав під час так званого «антивоєнного мітингу» в місті Сомбатхей, передає угорське видання Index 7 лютого.

«Україна постійно вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевої російської енергії, що ставить під загрозу зниження комунальних тарифів. Той, хто так говорить, є ворогом Угорщини, а отже, Україна – наш ворог», – заявив глава угорського уряду.

Він додав, що без зниження тарифів витрати угорських сімей на комунальні послуги зросли б на 800 тис. – 1 млн форинтів на рік (приблизно 107 – 134 тис. грн за курсом НБУ).

Віктор Орбан також висловився проти вступу України до Європейського Союзу, додавши, що «угорці не повинні прагнути військової чи економічної співпраці з українцями, бо вони втягнуть нас у війну».

Окрім того, на думку угорського прем’єра, розміщення навіть одного солдата з країн ЄС або НАТО на території України без домовленостей із Росією означатиме фактичний вступ Європи у війну.

«Керівництво ЄС не зупиниться на тому, що лише половина союзу вступить у війну, Брюссель чинитиме тиск, щоб усі держави-члени взяли участь у війні. Тому Брюссель є нашим головним супротивником, а не партія “Тиса” (опозиційна партія Угоршини, ред.)», – заявив Віктор Орбан.

Нагадаємо, наприкінці січня уряд Угорщини опублікував текст петиції проти виділення грошей для України з боку Євросоюзу. У документі йшлося, що допомога Україні забере пенсії в угорців та підвищить податки в країні. Документ планували розіслати серед угорських виборців.

Як відомо, у квітні в Угорщині відбудуться парламентські вибори. За даними екзитполів, правляча партія Віктора Орбана «Фідес» вперше за 10 років може програти опозиційній партії «Тиса». В уряді Орбана вже звинуватили Україну в нібито впливі на результати.