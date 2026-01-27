16 січня Віктор Орбан анонсував петицію проти України

Уряд Угорщини опублікував текст петиції проти виділення грошей для України з боку Євросоюзу. Петицію, в якій стверджується, що допомога Україні забере пенсії в угорців та підвищить податки в країні, розішлють виборцям, повідомили у пресслужбі угорського уряду 26 січня.

На зображенні, яке ілюструє петицію, зображений усміхнений президент України Володимир Зеленський з простягнутою рукою, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер, які нібито змушують дати українському президенту гроші. На червоному знаку розмістили напис «Ми не платимо».

«У Брюсселі вирішили, що за війну та Україну будуть платити грошима європейців. Вони втягують Європу у війну і хочуть змусити людей платити ціну. Це потрібно припинити! Ось чому починається національна петиція, яка скоро буде відправлена поштою. Надішлімо Брюсселю повідомлення, що ми не платимо», – йдеться в повідомленні.

У тексті документа, оприлюдненого урядом, йдеться, що Україну готуються прийняти до Євросоюзу протягом чотирьох років. З приводу цього ЄС нібито планує виділити 800 млрд доларів. Автори петиції стверджують, що Європа начебто вступить у війну на боці України, а витрати на це мають покривати європейці, зокрема й угорці.

«Брюссельські бюрократи готуються забрати у європейців і у нас, угорців, сотні мільярдів, обіцяних Україні», – йдеться у тексті.

Крім того, автори петиції заявляють, що в угорців заберуть 13-ту та 14-ту пенсії. Через Україну їм нібито підвищать податки та скасують зниження комунальних тарифів, а гроші з них начебто передадуть українцям.

У петиції пропонують поставити позначку навпроти трьох опцій:

«Я кажу "ні" подальшому фінансуванню російсько-української війни!»,

«Я кажу "ні" тому, щоб ми платили за функціонування української держави протягом наступних 10 років!»,

«Я кажу "ні" підвищенню комунальних тарифів через війну!».

Бланк петиції пропонують повернути безплатно до 23 березня 2026 року. Цікаво, що вже у квітні в Угорщині пройдуть парламентські вибори. Наразі екзитполи свідчать, що партія Віктора Орбана вперше за 10 років може програти опозиційній партії «Тиса».

В уряді Орбана вже звинуватили Україну в нібито впливі на результати.

«Протягом останніх тижнів президент України та український уряд розпочали відкриту, безсоромну та агресивну кампанію втручання. Їхня мета зрозуміла: вплинути на угорські вибори на користь партії “Тиса”», – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

27 січня Сійярто викликав посла України до МЗС у Будапешті, заявивши, що країна «не терпітиме жодного втручання у вибори в Угорщині, включно зі спробами України вплинути на результати».