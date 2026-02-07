Михайло Проценко служив пожежним-рятувальником 22-ї ДПРЧ ГУ ДСНС у Київській області

Головний майстер-сержант служби цивільного захисту Михайло Проценко загинув внаслідок раптового обвалу конструкцій у Яготині на Київщині 7 лютого. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За словами голови ДСНС України Андрія Даника, 30-річний рятувальник працював на місці російської атаки та брав участь у гасінні масштабної пожежі складських приміщень у Яготині. Ймовірно, йдеться про займання складів кондитерського підприємства Roshen.

У загиблого рятувальника залишилися дружина та двоє маленьких синів.

Окрім того, під час ліквідації пожежі постраждав командир відділення 22-ї ДПРЧ, майстер-сержант Сергій Хоботня. 49-річний рятувальник перебуває під наглядом медиків, повідомив Андрій Даник.

Нагадаємо, 25 січня у Києві під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергооб’єктів загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук. Чоловік зірвався з висоти близько 20 м.