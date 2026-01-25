Загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук

У неділю, 25 січня, у Києві під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Олександр Питайчук зірвався з висоти близько 20 м. Отримані травми виявилися несумісними з життям. У момент трагедії він виконував службові обов’язки з ліквідації наслідків пошкоджень інфраструктури.

«Рятувальники щодня там, де найнебезпечніше. Вони заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших. Ця служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги», – зазначили у дописі.

Раніше також стало відомо, що 21 січня від ураження струмом на одній із підстанцій загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт.