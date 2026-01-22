Водолази ДСНС у крижаній воді ліквідували підтоплення ТЕЦ у Києві
Спецоперація водолазів тривала шість діб
Водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до -15 °C. За проявлену мужність і професіоналізм президент відзначив рятувальників державними нагородами.
Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, після російського обстрілу одна з київських теплоелектростанцій зазнала підтоплення через пошкодження труби. Аварія суттєво ускладнила ремонт обладнання, від якого залежить теплопостачання та електроенергія для тисяч мешканців Києва.
«Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень», – написав Клименко.
Спецоперація тривала шість діб, у результаті чого витік води вдалося зупинити, що дало змогу службам продовжити відновлення об’єкта.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження рятувальників високими державними нагородами, зокрема:
• орденом «За мужність» III ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;
• орденом Данила Галицького – Андрія Власенка;
• медаллю «Захиснику Вітчизни» – Антона Гайтана.
Нагадаємо, до ліквідації наслідків останніх ракетних ударів по Києву долучились і львівські комунальники. Фахівці ЛКП «Львівсвітло», ЛКП «Львівводоканал» працюють, зокрема, над відновленням електропостачання та внутрішньобудинкових мереж у житлових будинках.