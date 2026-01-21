Львівські комунальники відновлюють електрику та внутрішньобудинкові мережі

Львівські комунальники долучилися до ліквідації наслідків ракетних ударів по Києву. Працюють, зокрема, над відновленням електропостачання та внутрішньобудинкових мереж у житлових будинках. Про це у середу, 21 січня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Львівські комунальники просто зараз працюють у Києві. На початку тижня туди поїхали шість наших бригад із усією необхідною технікою», – написав Андрій Садовий.

Львівські комунальники відновлюють електрику та внутрішньобудинкові мережі – водопостачання і теплопостачання у житлових будинках, розморожують теплотраси та замінюють стояки опалення. Із опублікованих фото видно, що у столиці перебувають, зокрема, фахівці ЛКП «Львівсвітло» та ЛКП «Львівводоканал».

Як повідомили у ЛКП «Львівводоканал», кілька їхніх аварійно-ремонтних бригад працюють у столиці у складі спільної делегації разом із фахівцями «Львівтеплоенерго», «Львівсвітла» та Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства. Комунальники допомагають відновлювати внутрішньобудинкові мережі водо- та теплопостачання у житлових будинках.

У підприємстві зазначають, що під час робіт у старих будинках у центрі Києва фахівці побачили ефективні інженерні рішення минулих років.

«У старих будинках у центрі Києва бачимо дуже прості, але розумні рішення: внутрішні труби опалення утеплені солом’яними “косичками”, закріпленими глиною. Це зроблено ще десятки років тому – і воно працювало», – розповіли у «Львівводоканалі».

Водночас через російські обстріли та розмороження ці системи зазнали пошкоджень.

«Тепер наше завдання – допомогти відновити те, що служило людям поколіннями», – додали в підприємстві.

У міській раді наголошують, Львів і надалі готовий допомагати там, де це потрібно, щоб якнайшвидше відновлювати базові умови для життя людей.

У пресслужбі міської ради ZAXID.NET уточнили, що львівські комунальники вирушили до Києва вперше. Там вони перебуватимуть, допоки будуть потрібні.

Нагадаємо, у січні внаслідок російських атак у Києві відбувалися масштабні відключення електроенергії, через що мешканці залишалися без світла, опалення та води.

Після останньої російської атаки на Київ, яка відбулася 20 січня, мер міста повідомив, що ситуація з базовими послугами в місті залишається критичною. Зокрема, немає опалення у 5600 багатоквартирних будинках – це майже половина від усіх багатоповерхівок міста. У більшості будинків тільки відновили опалення після атаки 9 січня.