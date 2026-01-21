Олексій Брехт був тимчасовим виконавцем обовʼязків голови «Укренерго» до червня 2025 року

У середу, 21 січня від ураження струмом на одній із підстанцій загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт. Про це повідомили у пресслужбах ДТЕК, Міненерго та «Укренерго».

«Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».

За даними співрозмовників «ЕП», Олексій Брехт загинув від ураження струмом на одній з підстанцій «Укренерго». У пресслужбі компанії повідомлень про смерть експосадовця наразі не було.

Олексію Брехту було 47 років.

Олексій Брехт працював в «Укренерго» з 2001 року. Спочатку він очолював відокремлений підрозділ підприємства – науково-проєктний центр розвитку об’єднаної енергосистеми України, а згодом керував службою перспективного розвитку Центральної енергосистеми «Укренерго».

У червні 2022 року став членом правління «Укренерго», а з вересня 2024 по червень 2025 року тимчасово виконував обовʼязки голови правління компанії.