У Києві триває сильна ожеледь

Депутат Київської міської ради від партії «Слуга народу» Євген Кузьменко зламав хребет через ожеледицю в Києві. Про це він повідомив 19 січня на своїй сторінці в фейсбуці.

За словами Кузьменка, він зазнав перелому хребта, через що «випав» з роботи щонайменше на чотири місяці. Про травму депутат повідомив на тлі ожеледиці в Києві.

«Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Соромно за нашу з вами роботу», – написав Кузьменко.

Зазначимо, 34-річний Євген Кузьменко є депутатом Київради з 2020 року. Він працює заступником голови комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, а також увійшов до політичної ради київської організації «Слуги народу».

Нагадаємо, останні кілька днів у Києві триває сильна ожеледиця. За даними департаменту охорони здоровʼя міста Києва, станом на 15 січня по медичну допомогу через травми звернулися 308 людей. З них госпіталізували понад 50 людей.

19 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що «ще раз акцентував на дорученні» прибирати сніг та лід на дворах та тротуарах, зупинках громадського транспорту та пішохідних зонах. Тоді він дав головам районних адміністрацій міста час до вечора «виправити ситуацію» та пригрозив звернутися до президента Володимира Зеленського із пропозицією вжити кадрових змін.