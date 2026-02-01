Агент партизанів знищив вежу звʼязку, яка захищала росіян від атак на Крим

У Херсонській області партизани руху «АТЕШ» завдали удару по системі звʼязку та послабили РЕБ росіян у регіоні. Про це рух опору повідомив у неділю, 1 лютого.

Партизани знищили трансформаторну шафу вежі звʼязку на Арабатській стрілці, неподалік від селища Стрілкове. Зазначається, що на вежі росіяни також розмістили антени РЕБ.

На відео, оприлюдненому рухом опору видно, як агент партизанів підпалює вежу звʼязку. На кадрах також видно, що на російському обʼєкті швидко поширюється вогонь.

«Після пошкодження обладнання перестало працювати у штатному режимі. Зв'язок та радіоелектронне прикриття на цій ділянці тепер практично відсутнє, що створює повітряне “вікно” для завдання ударів БпЛА по окупантах у Криму», – повідомили партизани.

Нагадаємо, наприкінці грудня партизани «АТЕШ» провели диверсію поблизу Бердянська, знищивши технічний модуль телекомунікаційної вежі росіян. Через це росіяни в регіоні зіткнулися з серйозними проблемами зі звʼязком.

Вже в січні рух опору скоїв диверсію в Брянську, внаслідок якої вивели з ладу важливу електропідстанцію. Після цього на заклик партизанів у Брянську спалили автомобіль російських військових.