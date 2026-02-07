Затримання відбулося 20 травня 2025 року

На Львівщині суд виніс вирок Євгенію Романюку, заступнику директора з експертизи тимчасової втрати непрацездатності Буської центральної районної лікарні, якого обвинувачували в отриманні хабаря. Суд визнав посадовця винним і оштрафував його.

Як йдеться в матеріалах справи, 20 травня 2025 року близько 11:00 посадовець, перебуваючи у службовому кабінеті, отримав 2 500 доларів хабаря від громадянки за продовження ІІІ групи інвалідності третій особі.

Тоді ZAXID.NET із посиланням на СБУ Львівщини повідомляв, що посадовець вимагав гроші за допомогу у продовженні військовозобов’язаному групи попри те, що пацієнт мав усі законні підстави для продовження інвалідності.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та пояснив, що прийняв гроші, піддавшись спокусі. Також він зазначив, що щиро розкаюється і просив суд не призначати суворого покарання.

Буський районний суд Львівської області визнав винним Євгенія Романюка у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища). Його оштрафували на 103 955 грн, а також позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах охорони здоров’я, строком на два роки.

Крім цього, суд скасував запобіжний захід у вигляді застави та постановив повернути заставодавцю 242 240 грн. Арешти, накладені на майно та речові докази, також скасували. Посадовець має відшкодувати витрати на проведення судових експертиз у сумі 48 769 грн.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.