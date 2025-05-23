У кабінеті лікаря знайшли багато готівки

На Львівщині затримали заступника директора районної лікарні, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації. Медик оформляв інвалідність і вимагав за це винагороду у 2500 доларів. Про затримання повідомили СБУ, поліція та прокуратура.

«Посадовець, який був відповідальним за експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК), вимагав хабарі за продовження груп інвалідності. Він вимагав гроші за допомогу у продовженні військовозобов’язаному III групи інвалідності», – повідомили в СБУ Львівщини.

Завдяки цим документам ухилянт міг уникнути призову на військову службу. За таку «послугу» він мав віддячити сумою 2500 доларів.

Правоохоронці затримали медика «на гарячому» після отримання всієї суми хабаря. Слідчі вилучили медичну документацію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також гроші.

Заступника директора лікарні затримали після отримання грошей (фото поліції)

У поліції уточнили, що заступника директора лікарні з експертизи тимчасової непрацездатності затримали 20 травня: «Посадовець вимагав неправомірну вигоду попри те, що пацієнт має усі законні підстави для продовження інвалідності».

Посадовцю медзакладу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. У повідомленні не зазначають міста і лікарні, де працював медик, однак «Буськ онлайн» пише, що затримали посадовця Буської лікарні.