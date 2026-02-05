Затриманому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна

У Львові поліцейські викрили 55-річного сержанта однієї з військових частин, який за хабар мав вплинути на рішення про госпіталізацію військового в львівський госпіталь без наявних хвороб.

Як повідомили у четвер, 5 лютого, у поліції Львівської області, 55-річний військовий зі Львова організував схему незаконного отримання грошей від військовослужбовця. За хабар він мав домовитись із медиками одного з львівських госпіталів про оформлення фейкового направлення для стаціонарного лікування. За свої послуги він просив 5 тис. доларів. За даними правоохоронців, чоловік вимагав оплату двома платежами

«Гроші фігурант вимагав та одержав від посередника двома траншами: спочатку 1,5 тисячі доларів у якості завдатку, а за кілька днів, 16 січня, решту 13,5 тисяч доларів», – повідомили в поліції.

фото поліції

Поліцейські спільно з оперативниками Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали зловмисника під час отримання другої частини грошей.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 9 років з конфіскацією майна. Йому також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.