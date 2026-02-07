

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала цілеспрямовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі України терором проти народу, щоб заморозити його на смерть – цю заяву вона зробила на тлі сьогоднішньої масованої атаки, під час якої російські війська знову вдарили по об’єктах генерації та розподілу електроенергії, спричинивши аварійні відключення у всіх областях України, перебої з теплопостачанням і водою та пошкодження критичної інфраструктури в розпал зимового періоду.