Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2026

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився перший змагальний день, в якому було розіграно 5 комплектів нагород: у гірських лижах (швидкісний спуск), ковзанярському спорті, лижних перегонах (скіатлон), сноуборді (біг-ейр) та стрибках з трампліна. Українці, на жаль, залишилися без медалей. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 7 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

Першим олімпійським чемпіоном став швейцарець Франьо фон Алльмен, який виграв чоловічі змагання зі швидкісного спуску на гірськолижній трасі «Стельвіо». Срібло і бронза за італійцями Джованні Францоні та Домініком Парісом. 20-річний українець Дмитро Шеп'юк фінішував передостаннім, посівши 34 позицію серед спортсменів, які зуміли закінчити заїзд.

У жіночому скіатлоні перші дві сходинки посіли шведки Фріда Карлссон та Ебба Андерссон. Бронза у доробку норвежки Хейді Венг. Усі чотири українські лижниці – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мигаль – до фінішу не дісталися, адже були зняті як колові.

У забігу на 3000 м серед жінок у ковзанярському спорті золото взяла італійка Франческа Лоллобріджида. Срібло у норвежки Райне Віклунд, а бронза у канадійка Валері Мальте.

Японці Кіра Кімура та Рюома Кімата тріумфували у чоловічому сноуборді в дисципліні біг-ейр. Третім став китаєць Су Імін.

У жіночих стрибках з трампліна перемогла норвежка Анна Одін Стрьом. Другу і третю сходинки посіли словенка Ніка Превц та японка Нозомі Маруяма.

Українська фрістайлістка Катерина Коцар не змогла потрапити до топ-12 у слоупстайлі, ставши чотирнадцятою і вибула зі змагань. Натомість українські санкарі Антон Дукач та Андрій Мандзій після двох заїздів посідають 12-те та 14-те місця (володарі медалей визначаться 8 лютого за сумою чотирьох заїздів).

Як наслідок, лідерство у медальному заліку захопили одразу три країни – Італія, Японія та Норвегія (по 3 медалі всіх видів). Швеція з золотом і сріблом йде четвертою, а замикає топ-5 Швейцарія. Україна поки без медалей.

Медальний залік Олімпіади станом на 7 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Італія 1 1 1 3 2 Японія 1 1 1 3 3 Норвегія 1 1 1 3 4 Швеція 1 1 0 2 5 Швейцарія 1 0 0 1 6 Словенія 0 1 0 1 7 Китай 0 0 1 1 7 Канада 0 0 1 1 9 Австралія 1 0 0 0 10 Австрія 0 0 0 0 11 Азербайджан 0 0 0 0 12 Андорра 0 0 0 0 13 Аргентина 0 0 0 0 14 Бельгія 0 0 0 0 15 Бенін 0 0 0 0 16 Болгарія 0 0 0 0 17 Болівія 0 0 0 0 18 Боснія і Герцеговина 0 0 0 0 19 Бразилія 0 0 0 0 20 Велика Британія 0 0 0 0 21 Венесуела 0 0 0 0 22 Вірменія 0 0 0 0 23 Гаїті 0 0 0 0 24 Гвінея-Бісау 0 0 0 0 25 Гонконг 0 0 0 0 26 Греція 0 0 0 0 27 Грузія 0 0 0 0 28 Данія 0 0 0 0 29 Еквадор 0 0 0 0 30 Еритрея 0 0 0 0 31 Естонія 0 0 0 0 32 Ізраїль 0 0 0 0 33 Індія 0 0 0 0 34 Іран 0 0 0 0 35 Ірландія 0 0 0 0 36 Ісландія 0 0 0 0 37 Іспанія 0 0 0 0 38 Казахстан 0 0 0 0 39 Кенія 0 0 0 0 40 Киргизстан 0 0 0 0 41 Кіпр 0 0 0 0 42 Колумбія 0 0 0 0 43 Косово 0 0 0 0 44 Латвія 0 0 0 0 45 Литва 0 0 0 0 46 Ліван 0 0 0 0 47 Ліхтенштейн 0 0 0 0 48 Люксембург 0 0 0 0 49 Мадагаскар 0 0 0 0 50 Македонія 0 0 0 0 51 Малайзія 0 0 0 0 52 Мальта 0 0 0 0 53 Марокко 0 0 0 0 54 Мексика 0 0 0 0 55 Молдова 0 0 0 0 56 Монако 0 0 0 0 57 Монголія 0 0 0 0 58 Нігерія 0 0 0 0 59 Нідерланди 0 0 0 0 60 Німеччина 0 0 0 0 61 Нова Зеландія 0 0 0 0 62 ОАЕ 0 0 0 0 63 Пакистан 0 0 0 0 64 Південна Африка 0 0 0 0 65 Південна Корея 0 0 0 0 66 Польща 0 0 0 0 67 Португалія 0 0 0 0 68 Пуерто-Рико 0 0 0 0 69 Румунія 0 0 0 0 70 Сан-Марино 0 0 0 0 71 Сербія 0 0 0 0 72 Сінгапур 0 0 0 0 73 Словаччина 0 0 0 0 74 США 0 0 0 0 75 Таїланд 0 0 0 0 76 Тайвань 0 0 0 0 77 Тринідад і Тобаго 0 0 0 0 78 Туреччина 0 0 0 0 79 Узбекистан 0 0 0 0 80 Угорщина 0 0 0 0 81 Україна 0 0 0 0 82 Уругвай 0 0 0 0 83 Філіппіни 0 0 0 0 84 Фінляндія 0 0 0 0 85 Франція 0 0 0 0 86 Хорватія 0 0 0 0 87 Чилі 0 0 0 0 88 Чехія 0 0 0 0 89 Чорногорія 0 0 0 0 90 Ямайка 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).