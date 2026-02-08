Хто здобув найбільше нагород на Олімпіаді-2026: медальний залік після 7 лютого
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився перший змагальний день, в якому було розіграно 5 комплектів нагород: у гірських лижах (швидкісний спуск), ковзанярському спорті, лижних перегонах (скіатлон), сноуборді (біг-ейр) та стрибках з трампліна. Українці, на жаль, залишилися без медалей. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 7 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
Першим олімпійським чемпіоном став швейцарець Франьо фон Алльмен, який виграв чоловічі змагання зі швидкісного спуску на гірськолижній трасі «Стельвіо». Срібло і бронза за італійцями Джованні Францоні та Домініком Парісом. 20-річний українець Дмитро Шеп'юк фінішував передостаннім, посівши 34 позицію серед спортсменів, які зуміли закінчити заїзд.
У жіночому скіатлоні перші дві сходинки посіли шведки Фріда Карлссон та Ебба Андерссон. Бронза у доробку норвежки Хейді Венг. Усі чотири українські лижниці – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мигаль – до фінішу не дісталися, адже були зняті як колові.
У забігу на 3000 м серед жінок у ковзанярському спорті золото взяла італійка Франческа Лоллобріджида. Срібло у норвежки Райне Віклунд, а бронза у канадійка Валері Мальте.
Японці Кіра Кімура та Рюома Кімата тріумфували у чоловічому сноуборді в дисципліні біг-ейр. Третім став китаєць Су Імін.
У жіночих стрибках з трампліна перемогла норвежка Анна Одін Стрьом. Другу і третю сходинки посіли словенка Ніка Превц та японка Нозомі Маруяма.
Українська фрістайлістка Катерина Коцар не змогла потрапити до топ-12 у слоупстайлі, ставши чотирнадцятою і вибула зі змагань. Натомість українські санкарі Антон Дукач та Андрій Мандзій після двох заїздів посідають 12-те та 14-те місця (володарі медалей визначаться 8 лютого за сумою чотирьох заїздів).
Як наслідок, лідерство у медальному заліку захопили одразу три країни – Італія, Японія та Норвегія (по 3 медалі всіх видів). Швеція з золотом і сріблом йде четвертою, а замикає топ-5 Швейцарія. Україна поки без медалей.
Медальний залік Олімпіади станом на 7 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Італія
|1
|1
|1
|3
|2
|Японія
|1
|1
|1
|3
|3
|Норвегія
|1
|1
|1
|3
|4
|Швеція
|1
|1
|0
|2
|5
|Швейцарія
|1
|0
|0
|1
|6
|Словенія
|0
|1
|0
|1
|7
|Китай
|0
|0
|1
|1
|7
|Канада
|0
|0
|1
|1
|9
|Австралія
|1
|0
|0
|0
|10
|Австрія
|0
|0
|0
|0
|11
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|12
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|13
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|14
|Бельгія
|0
|0
|0
|0
|15
|Бенін
|0
|0
|0
|0
|16
|Болгарія
|0
|0
|0
|0
|17
|Болівія
|0
|0
|0
|0
|18
|Боснія і Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|19
|Бразилія
|0
|0
|0
|0
|20
|Велика Британія
|0
|0
|0
|0
|21
|Венесуела
|0
|0
|0
|0
|22
|Вірменія
|0
|0
|0
|0
|23
|Гаїті
|0
|0
|0
|0
|24
|Гвінея-Бісау
|0
|0
|0
|0
|25
|Гонконг
|0
|0
|0
|0
|26
|Греція
|0
|0
|0
|0
|27
|Грузія
|0
|0
|0
|0
|28
|Данія
|0
|0
|0
|0
|29
|Еквадор
|0
|0
|0
|0
|30
|Еритрея
|0
|0
|0
|0
|31
|Естонія
|0
|0
|0
|0
|32
|Ізраїль
|0
|0
|0
|0
|33
|Індія
|0
|0
|0
|0
|34
|Іран
|0
|0
|0
|0
|35
|Ірландія
|0
|0
|0
|0
|36
|Ісландія
|0
|0
|0
|0
|37
|Іспанія
|0
|0
|0
|0
|38
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|39
|Кенія
|0
|0
|0
|0
|40
|Киргизстан
|0
|0
|0
|0
|41
|Кіпр
|0
|0
|0
|0
|42
|Колумбія
|0
|0
|0
|0
|43
|Косово
|0
|0
|0
|0
|44
|Латвія
|0
|0
|0
|0
|45
|Литва
|0
|0
|0
|0
|46
|Ліван
|0
|0
|0
|0
|47
|Ліхтенштейн
|0
|0
|0
|0
|48
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|49
|Мадагаскар
|0
|0
|0
|0
|50
|Македонія
|0
|0
|0
|0
|51
|Малайзія
|0
|0
|0
|0
|52
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|53
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|54
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|55
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|56
|Монако
|0
|0
|0
|0
|57
|Монголія
|0
|0
|0
|0
|58
|Нігерія
|0
|0
|0
|0
|59
|Нідерланди
|0
|0
|0
|0
|60
|Німеччина
|0
|0
|0
|0
|61
|Нова Зеландія
|0
|0
|0
|0
|62
|ОАЕ
|0
|0
|0
|0
|63
|Пакистан
|0
|0
|0
|0
|64
|Південна Африка
|0
|0
|0
|0
|65
|Південна Корея
|0
|0
|0
|0
|66
|Польща
|0
|0
|0
|0
|67
|Португалія
|0
|0
|0
|0
|68
|Пуерто-Рико
|0
|0
|0
|0
|69
|Румунія
|0
|0
|0
|0
|70
|Сан-Марино
|0
|0
|0
|0
|71
|Сербія
|0
|0
|0
|0
|72
|Сінгапур
|0
|0
|0
|0
|73
|Словаччина
|0
|0
|0
|0
|74
|США
|0
|0
|0
|0
|75
|Таїланд
|0
|0
|0
|0
|76
|Тайвань
|0
|0
|0
|0
|77
|Тринідад і Тобаго
|0
|0
|0
|0
|78
|Туреччина
|0
|0
|0
|0
|79
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|80
|Угорщина
|0
|0
|0
|0
|81
|Україна
|0
|0
|0
|0
|82
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|83
|Філіппіни
|0
|0
|0
|0
|84
|Фінляндія
|0
|0
|0
|0
|85
|Франція
|0
|0
|0
|0
|86
|Хорватія
|0
|0
|0
|0
|87
|Чилі
|0
|0
|0
|0
|88
|Чехія
|0
|0
|0
|0
|89
|Чорногорія
|0
|0
|0
|0
|90
|Ямайка
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).