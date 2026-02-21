Еліна Світоліна не змогла втретє виграти титул у Дубаї

Перша ракетка України та девʼята у світовому рейтингу Еліна Світоліна програла у фіналі турніру WTA 1000 у Дубаї американській тенісистці Джесіці Пегулі (WTA №5). Матч, який тривав менше ніж півтори години, завершився з рахунком 6:2, 6:4 на користь американки, яка вперше виграла цей титул.

Додамо, що напередодні українка зіграла важкий тригодинний матч проти четвертої ракетки світу Коко Гофф, який завершився близько 23:20 за місцевим часом. У нинішньому поєдинку було помітно, що Еліна не встигла повноцінно відновитися, щоб показати свою найкращу гру. Однак, для неї це був перший фінал турніру серії WTA 1000 за 8 років: у 2018 році вона здобула перемоги на тисячниках у Дубаї та Римі і відтоді досі не доходила так далеко.

Після турніру обидві тенісистки залишаться на тих самих позиціях світового рейтингу, на яких і були на початку тижня. Водночас у чемпіонській гонці Пегула та Світоліна посідатимуть друге та третє місце відповідно за очками в поточному сезоні. Лідирує ж тенісистка з Казахстану Єлєна Рибакіна, яка виграла Australian Open.

Нагадаємо, що Еліна на початку року вже встигла виграти трофей WTA 250 в Окленді, який став для неї 19 у карʼєрі, а також вперше вийти до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. До речі, у чвертьфінальному поєдинку на Australian Open українка також перемогла Коко Гофф – з розгромним рахунком 6:1, 6:2 всього за 59 хвилин.