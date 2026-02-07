Створення лікарні сестринського догляду дозволить студентам здобувати практичні навички біля ліжка пацієнта

У Львові планують створити першу в Україні лікарню сестринського догляду і флагманом цієї ініціативи стане Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти. МОЗ розглядає цей проєкт як пілотний, який у майбутньому може бути масштабований в інших регіонах України.

Про створення такої лікарні повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 6 лютого, який відвідав Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти і привітав випускників спеціальностей «Медсестринство» і «Фармація» з отриманням дипломів.

За словами міністра, з пропозицією створити таку лікарню до МОЗ звернулася Львівська обласна військова адміністрація. Ця лікарня має об’єднати:

паліативне та реабілітаційне відділення,

відділення ментального здоров’я,

освітньо-симуляційний центр,

гуртожиток для студентів і слухачів.

Схожі установи успішно працюють у країнах ЄС, Канаді, США та Польщі.

«Такі заклади дадуть змогу підвищити якість догляду, оптимізувати витрати та розвантажити систему спеціалізованої допомоги. Водночас студенти зможуть здобувати практичні навички біля ліжка пацієнта під наглядом досвідчених колег», — каже Віктор Ляшко.

Створення лікарні сестринського догляду розглядається як пілотний проєкт, який згодом може бути масштабований в інших областях і регіонах України. Зараз МОЗ працює над включенням цього проєкту до пріоритетних програм розвитку охорони здоров’я та освіти.