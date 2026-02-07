7 лютого заплановані доповіді української переговорної команди за результатами останніх мирних перемовин

Представники США запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України на американській території. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає LIGA.net 7 лютого.

«Америка запропонувала вперше двом переговорним групам – України і Росії – зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь», – сказав президент.

Також він повідомив, що 7 лютого заплановані доповіді української переговорної команди за результатами останніх тристоронніх зустрічей в ОАЕ.

Президент підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі розв’язати територіальне питання та питання Запорізької АЕС поки що не вдалося.

Водночас за словами Зеленського, США запропонували завершити війну до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Нагадаємо, 4–5 лютого в Обʼєднаних Арабських Еміратах відбулись тристоронні переговори у межах переговорного процесу щодо врегулювання війни. Під час зустрічей українська та російська делегації домовилися здійснити обмін полоненими. 5 лютого додому вдалося повернути 157 українців.

Також, за словами голови української переговорної делегації та секретаря РНБО Рустема Умєрова, під час двох днів перемовин делегації України, США та Росії обговорили питання запровадження перемир’я та моніторингу припинення бойових дій.