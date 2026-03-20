На річці Тересва кілька років тому почали будувати дві мініГЕС

Мешканці села Калини Тячівського району Закарпатської області перемогли у Верховному Суді у справі щодо будівництва мініГЕС на місцевій річці Тересва. Суд остаточно визнав містобудівну документацію незаконною та заборонив проведення робіт. МініГЕС на Тячівщині мала намір будувати компанія, яку контролює пасинок померлого мера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський.

Верховний Суд став на бік мешканців села Калини у справі щодо будівництва двох мінігідроелектростанцій на річці Тересва. Як йдеться в постанові, скаргу на попередні рішення судів подали місцеві жителі Володимир Цубера, Іван Кус і Надія Когут. Вони оскаржували рішення Дубівської селищної ради, яка дозволила будівництво енергетичних об’єктів на річці. У справі третьою особою була компанія «Гідроресурс-Тересва», яка мала намір зводити мініГЕС.

Суд встановив, що до початку будівництва його ініціатор не зробив належної оцінки впливу на довкілля. Зокрема, не довів, що проєкт безпечний для річки Тересва та навколишньої екосистеми. Також суд врахував, що на момент розгляду справи на території вже тривали підготовчі роботи – завозили техніку, розчищували ділянку та вирубували дерева у прибережній зоні річки.

Окремо суд звернув увагу на ризики для довкілля, зокрема можливий вплив на екосистему річки Тересва та водні ресурси, якими користується місцева громада. У підсумку Верховний Суд скасував дозвіл на будівництво і фактично зупинив реалізацію проєкту.

Нагадаємо, історія намірів спорудити на річці Тересва у Тячівському районі каскад мініГЕС сягає 2017 року, коли ідея вперше була озвучена забудовником. У 2018 році у місцевій громаді відбулися громадські слухання, на якій жителі висловили незгоду із планами забудувати річку.

Того ж року «Гідроресурс-Тересва» пройшло процедуру оцінку впливу на довкілля і отримало позитивний висновок Міністерства екології на будівництво на Тересві двох дериваційних мініГЕС потужністю до 3,5 мВт. Відтоді ідея будівництва кілька років була на паузі. 2023 року Дубівська селищна рада затвердила детальний план території під будівництво мініГЕС і передала забудовнику у користування дві земельні ділянки.

Улітку 2024 року відбулися два громадські слухання щодо спорудження двох енергетичних об’єктів на рчці. На перших слуханнях селяни висловилися категорично проти будівництва, а на другі просто не змогли потрапити, адже селищна рада не оприлюднила інформацію про їхнє проведення, стверджували місцеві мешканці.

Того ж року Міндовкілля зупинило розгляд документів поданих ТзОВ «Гідроресурс-Тересва» для отримання висновків з оцінки впливу на довкілля. Паралельно тривав судовий процес, у межах якого мешканці оскаржували рішення місцевої влади щодо земельних ділянок і містобудівної документації.

Попри це, забудовник намагався розпочати роботи, посилаючись на попередній висновок 2018 року, хоча проєкт передбачав інші параметри та змінену конфігурацію об’єктів.

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Гідроресурс-Тересва» зареєстроване у Тячівському районі 2011 року. Компанія має статутний капітал 1 млн грн.

Бенефіціарними власниками вказані харків’яни Микита Мозговський (25% частка) та Родіон Гайсинський (75%). Останній є пасинком померлого у 2020 році міського голови Харкова Геннадія Кернеса (син його дружини Оксани Гайсинської від першого шлюбу).

Після смерті Кернеса родина Гайсинських отримала контроль над значною частиною його бізнес-активів. За оцінками журналістів, їхня загальна вартість може сягати щонайменше 1,3 млрд грн.

Оксана Гайсинська є дочкою колишнього першого заступника генерального прокурора України (1992-1993 рр.) та експрокурора Київської області (2002-2007 рр.) Юрій Гайсинського.