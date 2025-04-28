ГЕС у селі Калини Тячівського району зводить ТОВ «Гідроресурс-Тересва»

У селі Калини Тячівського району під час розчистки території для майбутньої гідроелектростанції пошкодили дамбу. У місцевому управлінні водного господарства звернулися у поліцію та рахують збитки, які має компенсувати забудовник.

Йдеться про зведення МГЕС потужністю 1 МВт на річці Тересва. Проєкт реалізовує ТОВ «Гідроресурс-Тересва». У березні компанія завезла техніку на берег водойми і почала підготовчі роботи. Під час корчування дерев працівники пошкодили кріплення дамби та розірвали сітку, що утримувала камінь. Порушення зафіксував начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства Сергій Стойка і викликав поліцію.

.@DmytroGurinMP це продовження історії з ГЕС Памʼятаєте паводки на Закарпатті? Це одне з місць, де то відбувалося. Тут створені дамби, що рятують село. Це сьогодні, дамба знищена. Без дозволів, всупереч суду, обуренню громади. Ще і начальник «будівництва» громадянин Молдови. https://t.co/Q1lW1n9GpB pic.twitter.com/OreTpZBXHQ — Trayan ✙ (@trayanmuse) April 23, 2025

«Вони зачепили кріплення мокрого укосу, порвали габіонні матраци. Там сітка, під нею камінь, який тримає мокрий укос при підйомах води, запобігаючи розливу. Це пошкодження державного майна. На завтра будуть нараховані збитки і кошти на відновлення. Готуємо припис, поліція відкриватиме провадження», – розповів ZAXID.NET 28 квітня Сергій Стойка.

Нагадаємо, у травні 2024 року у селі Калини Дубівської громади відбулися громадські слухання, на яких мешканці виступили проти будівництва малих гідроелектростанцій на річці Тересва. Після цього Міндовкілля зупинило розгляд документів поданих ТОВ «Гідроресурс-Тересва» для отримання висновків з оцінки впливу на довкілля.

На громадських слуханнях у Калинах виступили проти будівництва ГЕС. Фото Закарпаття онлайн

У листопаді 2024 року Тячівський районний суд заборонив Дубівській селищній ради приймати будь-які рішення щодо земельних ділянок, призначених для розміщення, енергогенеруючих підприємств у селі Калини, втім 12 березня Закарпатський апеляційний суд скасував це рішення, що дозволило ТОВ «Гідроресурс-Тересва» розпочати зведення гідроелектростанції.

1 квітня у Дубівській селищній раді пообіцяли, що інвестор облаштує в Калинах нову набережну зі «зручними лавицям, стильним вуличним освітленням та велодоріжкою», а обабіч Тересви укріплять береги та відновлять природне русло річки.

Додамо, що річка Тересва є притокою Тиси. Верхів'я Тересви є іхтіологічним заказником, а вся річка – об'єктом Смарагдової мережі, де живуть і розмножується 9 видів риб і круглоротих, занесених до Червоної книги України.