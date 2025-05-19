У селі Калини на річці Тересва планують збудувати МГЕС, потужністю до 999 кВт

Тячівський районний суд наклав арешт на земельні ділянки, орендовані ТОВ «Гідроресурс-Тересва» для зведення гідроелектростанції у селі Калини. Підставою стала кримінальна справа, відкрита через будівництво МГЕС на річці Тересва без дозволу Міндовкілля.

Як йдеться в ухвалі суді від 13 травня, кримінальне провадження проти «Гідроресурс-Тересва» відкрили після того, як компанія завезла будівельну техніку на орендовані у Дубівської селищної ради ділянки, загальною площею 21,3 га. Працівники підприємства самовільно зрубали дерева і пошкодили дамбу, яка захищає Калини від паводку.

Суд врахував, що роботи почалися без висновку оцінки впливу на довкілля, яке «Гідроресурс-Тересва» досі не отримало в Кабміні для зведення ГЕС, потужністю до 999 кВт, на річці у Тячівському районі. Зважаючи, що земельні ділянки можуть бути об’єктом протиправних дій та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, Тячівський районний суд арештував їх.

Нагадаємо, у травні 2024 року у селі Калини Дубівської громади відбулися громадські слухання, на яких мешканці виступили проти будівництва малих гідроелектростанцій на річці Тересва. Після цього Міндовкілля зупинило розгляд документів поданих ТОВ «Гідроресурс-Тересва» для отримання висновків з оцінки впливу на довкілля.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Гідроресурс-Тересва» зареєстроване у селі Бедевля Тячівського району у 2011 році. Компанія належить харків’янам Микиті Мозговському та Родіону Гайсинському.