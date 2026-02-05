Україна, США і Росія 5 лютого завершили другий раунд мирних переговорів

Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що під час двох днів перемовин, 4–5 лютого в Абу-Дабі делегації України, США та Росії обговорили питання запровадження перемир’я та моніторингу припинення бойових дій.

За словами Умєрова, переговори мали конструктивний характер та були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема щодо методів впровадження перемир’я та контролю за його дотриманням», – зазначив секретар РНБО.

За підсумками зустрічей делегації поінформують свої столиці та планують продовжити тристоронні переговори найближчим часом.

Спецпосланець США Стів Віткофф назвав дискусії конструктивними та підкреслив, що сторони зосереджені на створенні умов для сталого миру.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення питань, що залишилися відкритими, включаючи методи забезпечення припинення вогню та моніторингу припинення військової діяльності», – заявив він.

У вечірньому зверненні 5 лютого президент України Володимир Зеленський зазначив, що у межах переговорного процесу щодо врегулювання війни вже готуються наступні зустрічі, які, ймовірно, відбудуться у Сполучених Штатах.

Президент наголосив, що Україна відкрита до всіх робочих форматів перемовин, здатних реально наблизити мир і забезпечити його надійність та довготривалість. За його словами, ключовим залишається принцип, за якого Росія не повинна отримати жодної винагороди за розв’язану агресію.

«Надзвичайно важливо, щоб ця війна завершилася без будь-яких бонусів для агресора. Саме такий підхід створює підґрунтя для справжньої безпеки», – додав Зеленський.

Нагадаємо, під час перемовин в Обʼєднаних Арабських Еміратах українська та російська делегації домовилися здійснити обмін полоненими. 5 лютого додому вдалося повернути 157 українців.