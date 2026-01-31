Володимир Зеленський дав інтерʼю чеському журналісту

Володимир Зеленський заявив, що для вирішення територіального питання необхідно контактувати російським диктатором Владіміром Путіним. Про це президент України сказав у інтервʼю для Český rozhlas.

Володимира Зеленського попросили прокоментувати, на якій стадії перебуває план щодо завершення війни Росії проти України. Також в українського президента запитали, чи дійсно можлива його зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна відкрита до будь-якого формату зустрічей зі США та Росією. Також президент України висловив бажання щодо присутності представників Європи на переговорах. Крім того, Володимир Зеленський заявив, що вважає необхідним мати можливість контактувати з Путіним, щоб вирішити територіальні питання. Йдеться, зокрема, про Донецьку область, а також Запорізьку АЕС.

«Ми хотіли б, щоб Європа була присутня на певному етапі переговорів, оскільки частиною наших гарантій безпеки є членство в Європейському Союзі, а також “коаліція охочих”. Але понад усе важливо зустрічатися втрьох. Як мінімум, ми повинні мати можливість контактувати з главою Росія в тому чи іншому форматі. Без цього формату наші команди не зможуть домовитися з територіальних питань», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що не може з впевненістю сказати, що Україна та Росія близькі до укладання мирної угоди. Президент зауважив, що «фінішна пряма – найскладніша». Також Володимир Зеленський наголосив, що для завершення війни Україні необхідні сильні гарантії безпеки.

«На цей час ми не знаємо, чи справді ми близькі до результату, чи навпаки. Важко сказати. Ми спираємося на гарантії безпеки Сполучених Штатів, і там вже підготовлений документ. Ми також спираємося на гарантії безпеки Європи. Там майже все завершено, але це ще не схвалено парламентами чи Конгресом Сполучених Штатів. І тому, як я вже казав, ми не знаємо, чи це справді фінішна пряма і залишився лише короткий шлях, чи ми все ще працюватимемо з багатьма країнами, щоб бути впевненими, що матимемо сильні гарантії безпеки», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 та 24 січня в ОАЕ відбулись тристоронні переговори за участі делегацій України, США та Росії. Головною темою зустрічі були «параметри закінчення війни». Володимир Зеленський сказав, що «розмови були конструктивними», але не розкрив деталей. Водночас інформаційна агенція «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела повідомила, що росіяни продовжували вимагати від України виведення ЗСУ з Донецької області.

25 січня під час пресконференції у Вільнюсі (Литва) Володимир Зеленський підтвердив, що на перемовинах Росія вимагала поступитися Донеччиною. Президент наголосив, що позиція щодо територіальних поступок залишається незмінною – Україна не віддаватиме Росії свої території.