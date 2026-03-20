У Свалявській лікарні могли проводити фіктивні процедури штучної вентиляції легень

Правоохоронці проводять обшуки у Свалявській лікарні, документуючи схеми привласнення бюджетних грошей, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій. Про це у п’ятницю, 20 березня, ZAXID.NET повідомила керівниця пресслужби департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, у приймальному відділенні Свалявської лікарні майже тисячу разів проводили фіктивні процедури штучної вентиляції легень, попри те, що в медзакладі ніколи не було цього апарата.

«Всі ці процедури просто вигадали для статистики. Дані про фіктивні медичні послуги вносили до електронної системи охорони здоров’я для отримання фінансування від НСЗУ», – написав Віталій Глагола у телеграмі.

Загалом, поліція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні. Йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я на сотні мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу України: привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209).