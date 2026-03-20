Обшуки відбуваються у фігурантів у різних регіонах

У п’ятницю, 20 березня, співробітники Нацполіції проводять 70 обшуків у медзакладах по всій Україні, зокрема, у двох лікарнях у Львові і в Самборі.

Як повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій.

«Йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень», – розповіли в ДСР.

Обшуки проводять через розкрадання державних коштів

Обшуки проводять оперативники ДСР спільно з поліцейськими підрозділами в регіонах, прокурорами за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України. З даними ZAXID.NET з джерел у правоохоронних органах, на Львівщині обшуки проводять у КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр» та КНП «Самбірська районна лікарня “Хоспіс”».

Досудове розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) ККУ.