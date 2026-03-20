Організатора схеми затримали після одержання 7 тис. доларів

Співробітники СБУ та поліції затримали у Львові 36-річного військовослужбовця, який за 7 тис. доларів обіцяв через свої зв’язки допомогти з бронюванням від мобілізації. Йшлося про працевлаштування військовозобов’язаного до військово-медичної установи.

Як провідомили у п’яницю, 20 березня, у СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, організував оборудку 36-річний львів’янин – старший солдат однієї з військових частин. Вартість послуг становила 7 000 доларів з клієнта.

«За ці кошти фігурант обіцяв допомогти працевлаштувати призовника до військово-медичної установи. А саме, службовець гарантував нібито використати зв’язки та повпливати на посадових осіб медзакладу для оформлення клієнта на роботу. Після чого військовозобов’язаний зможе отримати підстави для бронювання та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації», – розповіли в СБУ.

Військовослужбовця затримали на гарячому

Правоохоронці затримали військовослужбовця після одержання всієї суми. Йому повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди за сплив на ухвалення рішень посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Слідство встановлює інших учасників злочинної схеми.