Кожна дитина потребує родини – безпечного середовища, турботи та стабільності. Саме тому держава і громади розвивають систему підтримки сімей: соціальні послуги та фахову допомогу, які допомагають батькам створювати для дітей умови для зростання в любові та захисті.

Зокрема, окрема послуга соціального супроводу передбачена для родин, які виховують дітей без батьківського піклування. Йдеться про сімейні форми виховання: родини опікунів/піклувальників, прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу (великі прийомні сім’ї).

Ірина Шемечко, регіональна координаторка проєкту «Підвищення потенціалу громад для забезпечення інтегрованих соціальних послуг вразливим дітям у Львівській, Волинській та Закарпатській областях» та менеджерка проєкту «Підтримка опікунів» ГО «Турбота в дії», розповідає, як ця послуга працює і чому вона важлива.

Ірина Шемечко

Чому соціальний супровід тут критично важливий

Люди, які планують прийняти дитину, проходять обов’язкове навчання. Під час підготовки вони отримують знання про потреби дітей, які пережили втрату або травматичний досвід, вчаться розуміти поведінкові реакції та будувати безпечні стосунки. Тобто родини заходять у цей процес уже з базою знань і розумінням викликів.

Водночас переїзд дитини, яка залишилась без батьківського піклування, в нову сім’ю – це стрес. Це нові правила, нові люди, іноді – перша справжня безпека, і водночас багато страху та невизначеності.

«Сім’ї приймають дітей у родину і мають виклики: адаптація дитини, адаптація сім’ї під дитину, травматичний досвід, поведінкові труднощі, питання здоров’я. Тому батьки або опікуни вкрай потребують підтримки, і держава таку підтримку гарантує», – пояснює Ірина Шемечко.

Соціальний супровід сімей, які виховують дітей без батьківського піклування, – це своєрідна «страховка стабільності». Вони допомагають родині не залишатися наодинці з викликами, що іноді не вирішуються лише любов’ю та терпінням. Фахівці підказують, куди звертатися, дають знання та допомагають координують роботу з іншими спеціалістами або службами.

Соціальний супровід: що це на практиці

Послуга соціального супроводу надається після офіційного рішення про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування. Сім’ям, які оформляють опіку (до 14-річчя дитини) або піклування (з 14-ти до 18-ти років) послуга надається після влаштування дитини і перед завершенням піклування, в інший час – в разі потреби. Для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, які приймають на виховання кількох дітей одночасно, супровід забезпечується постійно.

Фахівці/-чині складають індивідуальний план супроводу, допомагають розібратися з труднощами, знайти рішення складних ситуацій разом із сім’єю та підказують, до кого звернутися за додатковою допомогою – наприклад, до лікаря чи психолога.

У межах цієї послуги сім’я може отримувати підтримку за кількома основними напрямами.

Документи та права: реєстрація місця проживання, оформлення спадку, допомога з оформленням пенсії, аліментів.

Підтримка у разі переміщення: відновлення документів, переоформлення статусів і виплат, сприяння у влаштуванні дітей до садка або школи за новим місцем проживання, налагодження взаємодії з медичними й соціальними службами в новій громаді.

Здоров’я: збір інформації про стан дитини, допомога у пошуку потрібних фахівців або програм для реабілітації та лікування.

Освіта: допомога з влаштуванням до садка або школи, закладів позашкільної освіти; взаємодія з освітніми закладами, поради щодо інклюзивної освіти та взаємодії з педагогами, асистентами та інклюзивно-ресурсними центрами, пояснення особливостей досвіду дитини, профілактика стигматизації та конфліктів.

Адаптація та поведінка: консультації батьків щодо можливих проблем зі сном, тривогу чи емоційні труднощі у дитини.

Ресурс родини: психоемоційна підтримка батьків, допомога в організацій спільного з дітьми відпочинку та дозвілля.

Куди рухається система

Ірина Шемечко підкреслює, що соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, є обов’язковою частиною функціонування прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Після ухвалення рішення про влаштування дитини інформацію надавачу послуги передає служба у справах дітей – і супровід розпочинається автоматично.

Сьогодні система розвивається у напрямі підвищення якості цієї підтримки: щоб фахівці були краще підготовленими, а сім’я отримувала допомогу комплексно – у взаємодії зі школами, медичними закладами та іншими службами.

Соціальний супровід покликаний не просто реагувати на труднощі, а попереджати їх, підсилювати батьків і допомагати дитині адаптуватися до нових умов. Водночас за потреби родина має доступ і до інших послуг – психологічних, медичних, корекційних та консультаційних, що забезпечують стабільність і безпеку для дитини.

«Прийняття дитини в родину – це не лише вибір дорослих, – переконана Ірина. – Це ще й відповідальність держави та громади створити систему підтримки, яка допомагає батькам і підсилює їх, а не залишає наодинці з викликами».

Дізнатися більше про всі можливості прийняти дитину в родину і підтримку, яка передбачена для таких родин, можна на єдиній державній платформі про усиновлення і сімейні форми виховання dity.gov.ua.

Також можна звернутися за консультацією до служби у справах дітей громади. Фахівці розкажуть, які кроки потрібно зробити, допоможуть підготувати документи та нададуть підтримку на всіх етапах. Це перший крок до того, щоб дитина могла зростати у безпечній та люблячій родині.

Матеріал підготовлений в межах проєкту, який реалізується Львівським Центром соціальних послуг «Джерело» та ЮНІСЕФ UNICEF Ukraine у громадах Львівської, Волинської й Закарпатської областей у межах програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини».