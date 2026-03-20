У 2019 році за сприяння Філарета Константинополь дарував ПЦУ автокефалію

У пʼятницю, 20 березня, на 98 році життя помер колишній настоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Про це повідомив патріарх Православної церкви України Епіфаній.

«Серце Патріарха Філарета зупинилося на 98-му році життя. Але молитва та пам’ять про нього залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку. Нехай світлою і вічною буде пам’ять новопреставленого Патріарха, а душа його нехай радіє на небесах тим плодам, які його добра праця тут, на землі, дала і буде давати», – написав Епіфаній.

9 березня почесного патріарха госпіталізували через загострення хронічних хвороб.

Чим запамʼятався патріарх Філарет

Михайло Денисенко, який згодом візьме церковне імʼя Філарет, народився на Донеччині у 1929 році у родині робітника. За його словами, тривалий час був атеїстом, але після смерті батька повірив у Бога.

Навчався в Одеській духовній семінарії та Московській духовній академії, після чого у 1950 році прийняв чернечий постриг. За часів СРСР очолював низку російських єпархій, а після відновлення незалежності України став настоятелем Української православної церкви з титулом Митрополит Київський і усієї України.

Почав виступати за відділення та самостійність української православної церкви. За це у 1997 році Собор РПЦ видав спеціальний акт про відлучення Філарета від церкви. До слова, у жовтні 2018 року Філарет оскаржив це рішення, і Вселенський патріархат визнав анафему недійсною.

У 2019 році за активного сприяння Філарета патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Церемонія відбулася в Патріаршому соборі Святого Георгія в Стамбулі. 7 січня Томос про автокефалію представили у Софії Київській.

Втім, на прохання Вселенського патріархату Філарет не очолив автокефалію. У грудні 2019 року ПЦУ на соборі провела юридичну ліквідацію УПЦ КП, яку очолив Філарет, через що в патріарха виник конфлікт з очільником ПЦУ Епіфанієм. У 2022 році Філарет подав позов до ОАСК із вимогою відновити УПЦ КП.

У листопаді 2025 року Філарет здійснив візит примирення до Епіфанія. На момент смерті священник мав сан почесного патріарха та ієрарха у спокої.