До наступного етапу конкурсу допустили 22 кандидатів

У пʼятницю, 20 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) і Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) визначили 22 потенційних суддів Вищого антикорупційного суду. Повний список кандидатів оприлюднили у пресслужбі ВККС. Серед кандидатів є троє львівʼян та суддя з Рівного.

Кандидатів обрали з 73 охочих, з якими провели співбесіди. За успішного проходження наступних етапів вони обіймуть посади суддів ВАКС та допоможуть зняти навантаження на чинний склад суду у справу про топкорупцію.

За результатами співбесід до наступного етапу конкурсу пройшли 22 кандидати. За даними правозахисної організації Transparensy International Ukraine, відповіді чотирьох із них «видалися вкрай непевними». Про кого саме йдеться, у пресслужбі організації не уточнили.

Хто став кандидатами у судді ВАКС

Доцентка Львівського торгівельно-економічного університету Леся Скрекля ;

; Адвокат Микола Піка , який має власне бюро «Микола Піка і партнери», зареєстроване в Сокальському районі Львівщини;

, який має власне бюро «Микола Піка і партнери», зареєстроване в Сокальському районі Львівщини; старша викладачка Українського Католицького Університету Марта-Марія Яциніна;

суддя Рівненського окружного адміністративного суду Наталія Дорошенко;

голова Чернігівського районного суду Чернігівської області Владислав Кухта ;

; суддя ВАКС Олена Танасевич ;

; доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Рубащенко ;

; суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Оксана Гуцал ;

; суддя Рокитнянського районного суду Київської області Віктор Антипенко ;

; доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Дудченко ;

; суддя Приазовського районного суду Запорізької області Євген Діденко ;

; суддя Кремінського районного суду Луганської області Ірина Тесленко ;

; суддя Тернівського міського суду Дніпропетровщини Віталій Корягін ;

; військовослужбовець Олег Хамкодера ;

; суддя Соснівського районного суду Черкас Тетяна Троян ;

; суддя Заводського районного суду Запоріжжя Юлія Ретинська ;

; суддя Покровського районного суду Кривого Рогу Ігор Чайкін ;

; Ольга Певна , суддя Троїцького районного суду Луганської області, тимчасово відряджена до Київського районного суду Харкова;

, суддя Троїцького районного суду Луганської області, тимчасово відряджена до Київського районного суду Харкова; суддя ВАКС Катерина Сікора ;

; суддя ВАКС Наталя Мовчан ;

; суддя Сосницького районного суду Чернігівської області Інна Смаль ;

; суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Денис Коваленко.

Зазначимо, обрання нових суддів є одним з маркерів Ukraine Facility Plan.

Нагадаємо, 19 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Андрій Соловйов, який претендував на посаду у Львівському апеляційному суді, не пройшов конкурс. У своїй дисертації він вказав, що чоловіки можуть виношувати дітей та час співбесіди зробив сексистську заяву про жінок.