Підозрюваний пошкодив вікно та проник у будинок, де мешкають його батьки і брат із сім’єю

На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав гроші у родини. За скоєне 36-річному жителю Стрия загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це у п’ятницю, 20 березня, повідомили у поліції Львівської області.

Подія сталась вранці 6 березня в одному з сіл Стрийського району. Правоохоронці встановили, що підозрюваний пошкодив вікно та проник у будинок, де мешкають його батьки і брат із сім’єю. Звідти він викрав гроші в різних валютах на суму понад 920 тис. грн і втік.

У прокуратурі Львівщини уточнили, що це були заощадження дружини брата, отримані від продажу квартири. Серед викраденого – долари, євро, злоті та гривні. Пошкоджене вікно та відсутність грошей виявила потерпіла, яка одразу викликала правоохоронців.

Правоохоронці встановили місце перебування підозрюваного – 36-річного жителя Стрия та затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.