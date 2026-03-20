Програма «Єднання заради дії» запустила мапу можливостей для внутрішньо переміщених осіб — онлайн-інструмент, що допомагає знайти доступні програми працевлаштування, навчання та підтримки бізнесу в різних регіонах України. Про це ZAXID.NET повідомили ініціатори проєкту.

«Після вимушеного переїзду багато переселенців стикаються з новими викликами на ринку праці. У новому місті їхня спеціалізація може бути незатребуваною, тому комусь доводиться шукати нову роботу, комусь — опановувати інший фах або починати професійний шлях фактично з нуля. Зараз люди стикаються з подвійним викликом: не лише знайти програму навчання чи підтримки, а й просто дізнатися, де її шукати», – розповіли в команді.

Мапу створили в межах програми «Єднання заради дії», яку впроваджує міжнародна організація IREX in Ukraine за підтримки Державного департаменту США.

Як скористатися мапою можливостей

Переглянути карту та знайти доступні програми можна за посиланням.

Користувачі можуть знайти потрібну інформацію, обравши свій регіон, тип можливості або формат підтримки. Кожна позначка на карті містить короткий опис програми та посилання, де можна дізнатися більше або подати заявку.

Усі можливості на мапі згруповано у дві категорії — «Працевлаштування» та «Освіта».

У розділі «Працевлаштування» зібрано грантові та кредитні програми для започаткування або розвитку власної справи, актуальні вакансії від роботодавців, а також тренінги й менторські програми для здобуття нових навичок.

Категорія «Освіта» стане у пригоді тим, хто планує змінити професію або підвищити кваліфікацію. Тут зібрано інформацію про доступні стипендійні програми, тренінги та навчальні курси, а також можливості навчання за державними ваучерами.

Ініціатори проєкту також закликають організації, освітні установи та роботодавців додавати свої програми на карту, натиснувши кнопку «Запропонувати можливість».