Підрядника на ремонт дороги державного значення мали визначити ще наприкінці минулого року

Начальник служби відновлення та інфраструктури у Львівській області Олег Береза 13 березня підписав договір на ремонт дороги Львів – Краковець з фірмою «Азвірт ММС». Договір опублікований на сторінці торгів в системі електронних закупівель Prozorro 17 березня.

Як повідомляв ZAXID.NET, тендер відбувся 6 січня. Очікувана сума закупівлі становила 511 млн грн. Йдеться про ремонт дороги державного значення М-10 Львів – Краковець з облаштуванням майданчиків для стоянки вантажного транспорту.

Найкращу цінову пропозицію – 431,99 млн грн – зробило представництво в Україні азербайджанської фірми «Азвірт ММС». Проте після тривалого розгляду Служба відновлення у Львівській області відхилила пропозицію переможця, пославшись на неточності в документах та визначила переможцем фірму «Онур Конструкціон Інтернешнл», що запропонувала виконати роботи за 432 млн грн.

Фірма «Азвірт ММС» подала скаргу в Антимонопольний комітет на таке рішення Служби відновлення. АМКУ 16 лютого зобов’язав замовника робіт скасувати протокол про відхилення тендерної документації азербайджанської компанії.

Представництво компанії «Азвірт ММС» зареєстроване в Україні понад сім років тому. Компанія належить азербайджанцям Ельнуру та Кянану Алієвим і громадянину Німеччини Еріху Мартіну. Керує представництвом в Україні Осман Дібіров.

Капітальний ремонт дороги державного значення М-10 «Львів – Краковець» з облаштуванням майданчиків для стоянки вантажного транспорту передбачає, зокрема, асфальтування ділянок, їх освітлення та озеленення, використання прогресивних технологiй при органiзацiї та безпеки дорожнього руху, влаштування санітарних зон. Роботи фінансуються з гранту від Європейського союзу та з державного бюджету України і мають бути завершені до кінця 2026 року.