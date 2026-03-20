На АЗС знову подорожчало пальне

В Україні 20 березня ціни на всі види пального зросли на 1–3 грн за літр порівняно з попереднім днем. Такі дані показав моніторинг порталу «Енергореформа», проведений за інформацією сайтів та мобільних застосунків мереж АЗС.

Найбільше підвищення торкнулося дизельного пального. Мережі Socar, WOG та UPG підняли ціну на дизель на 3 грн/л. У Socar і WOG дизель нині коштує 84,99 грн/л, преміальний – 87,99 грн/л. Аналогічні тарифи встановила і ОККО після підвищення на 2 грн/л. У мережі UPG дизель дешевший – 82,9 грн/л, преміальний – 85,9 грн/л.

Державна «Укрнафта» підняла ціни на дизель на 2 грн/л – до 77,99 грн/л, а преміальний дизель коштує 81,99 грн/л. Це залишається найнижчим рівнем серед основних мереж АЗС.

Що стосується бензину, на ОККО ціна зросла на 1 грн/л, на WOG – на 2 грн/л, а на Socar та UPG – на 3 грн/л. Приватні мережі зберегли найнижчі тарифи в UPG. «Укрнафта» не змінювала ціну на А-95 і навіть знизила на 3 грн/л А-95+, які тепер коштують 68,99 грн/л.

Водночас з 20 березня в Україні запрацювала програма часткової компенсації витрат на пальне, яка триватиме до 1 травня. Покупці отримують кешбек від держави: 15% на дизель, 10% на бензин та 5% на автогаз. Це приблизно відповідає росту цін і дозволить економити до 11 грн/л на дизелі, 7 грн/л на бензині та 2 грн/л на автогазу.

Участь у програмі беруть мережі АЗС, зареєстровані у «Національному кешбеку»: «Укрнафта», OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGaz, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik та «БРСМ-Нафта». Пізніше до них приєднаються UPG, Socar, Martin, Marshal та інші.

Як писав ZAXID.NET, раніше уряд впровадив низку заходів для стабілізації ситуації на паливному ринку на тлі загострення на Близькому Сході. Зокрема, було вирішено, що державна компанія «Укрнафта» продаватиме паливо з мінімальною націнкою, щоб задати орієнтир справедливої ціни для ринку.