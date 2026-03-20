Українцям перерахували січневі платіжки

В Україні провели перерахунок платіжок за комунальні послуги, які в січні надавали з перебоями або не надавали взагалі. Загальна сума ненарахованих грошей становить 36,4 млн грн. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 20 березня.

Найбільше коригування припало на теплопостачання – 16,6 млн грн. Також споживачам не донарахували:

9,9 млн грн – за гарячу воду;

3,9 млн грн – за водопостачання;

5,7 млн грн – за водовідведення;

257,6 тис. грн – за вивезення відходів.

За словами Юлії Свириденко, оскільки у Києві ситуація була особливо складною, мешканцям столиці не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання і водовідведення, а за централізоване опалення платіжки взагалі не виставляли. Загалом, ідеться про рахунки на мільярди гривень, які не були нараховані через перебої з послугами.

Що цьому передувало?

Як писав ZAXID.NET, комуналку перерахували через складну ситуацію в енергосистемі взимку. Раніше Володимир Зеленський доручив уряду переглянути плату за опалення для споживачів, які фактично не отримували тепло.

Зауважимо, що зима 2025–2026 років виявилася однією з найскладніших для енергосистеми України через російські обстріли та сильні морози. Зокрема, у Києві були пошкоджені теплоелектроцентралі, які забезпечують теплом тисячі будинків, через що частина мешканців залишалася без опалення.