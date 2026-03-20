Із січневих платіжок виключили понад 36 млн грн через перерахунок комуналки
У Києві частині споживачів узагалі не нараховували плату за опалення
В Україні провели перерахунок платіжок за комунальні послуги, які в січні надавали з перебоями або не надавали взагалі. Загальна сума ненарахованих грошей становить 36,4 млн грн. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 20 березня.
Найбільше коригування припало на теплопостачання – 16,6 млн грн. Також споживачам не донарахували:
- 9,9 млн грн – за гарячу воду;
- 3,9 млн грн – за водопостачання;
- 5,7 млн грн – за водовідведення;
- 257,6 тис. грн – за вивезення відходів.
За словами Юлії Свириденко, оскільки у Києві ситуація була особливо складною, мешканцям столиці не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання і водовідведення, а за централізоване опалення платіжки взагалі не виставляли. Загалом, ідеться про рахунки на мільярди гривень, які не були нараховані через перебої з послугами.
Що цьому передувало?
Як писав ZAXID.NET, комуналку перерахували через складну ситуацію в енергосистемі взимку. Раніше Володимир Зеленський доручив уряду переглянути плату за опалення для споживачів, які фактично не отримували тепло.
Зауважимо, що зима 2025–2026 років виявилася однією з найскладніших для енергосистеми України через російські обстріли та сильні морози. Зокрема, у Києві були пошкоджені теплоелектроцентралі, які забезпечують теплом тисячі будинків, через що частина мешканців залишалася без опалення.