Платіжки за світло й тепло перерахують автоматично з 1 січня

Комунальні підприємства зобов’язані перерахувати платіжки українцям за період, коли через російські обстріли не було тепла, води або інших послуг. Споживачі мають платити лише за фактично отримані послуги. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

За її словами, перерахунок мають зробити самі надавачі послуг автоматично і без заяв від споживачів. Він стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів за період із 1 січня. Уже в лютому українці отримають платіжки з відкоригованими сумами.

Свириденко також доручила контролювати всі випадки можливих порушень прав споживачів.

«Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла чи води не було –переплачувати ніхто не повинен», – наголосила прем’єрка.

Станом на 5 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві після російських атак без тепла залишаються понад 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах міста.

У ніч проти 3 лютого Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 дронів. У ДТЕК назвали цю атаку найпотужнішою з початку 2026 року. Ворог атакував вісім регіонів. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі. Особливо постраждала Дарницька ТЕЦ у Києві.