Програму запустили для забезпечення багатоповерхівок автономним електроживленням

Уряд запустив програму «СвітлоДім», яка передбачає державну підтримку багатоквартирних будинків для забезпечення автономного електроживлення під час тривалих відключень світла. Про це у середу, 28 січня, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко заявила, що Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки населення та бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Зокрема, мова йде про програму «СвітлоДім», у межах якої багатоквартирні будинки можуть отримати від 100 до 300 тис. грн на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Подати заявку на участь у програмі можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та управителі незалежно від форми власності. Реєстрація здійснюється через портал «Дія», після чого заявки розглядає спеціальна комісія при Міністерстві розвитку громад і територій. Використати виділені гроші необхідно протягом 45 днів.

На першому етапі програма діятиме у громадах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці. Реалізацію розпочнуть із Києва та Київської області.

Як писав ZAXID.NET, уряд також запустив нову грантову підтримку для малого бізнесу в межах програми «Власна справа». Підприємці зможуть отримати гроші на купівлю генераторів та зарядних станцій, щоб працювати під час відключень електроенергії.