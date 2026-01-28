Уряд запустив програму «СвітлоДім» для багатоквартирних будинків
ОСББ та управителі можуть отримати від 100 до 300 тис. грн на закупівлю енергообладнання
Уряд запустив програму «СвітлоДім», яка передбачає державну підтримку багатоквартирних будинків для забезпечення автономного електроживлення під час тривалих відключень світла. Про це у середу, 28 січня, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Свириденко заявила, що Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки населення та бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Зокрема, мова йде про програму «СвітлоДім», у межах якої багатоквартирні будинки можуть отримати від 100 до 300 тис. грн на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.
Подати заявку на участь у програмі можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та управителі незалежно від форми власності. Реєстрація здійснюється через портал «Дія», після чого заявки розглядає спеціальна комісія при Міністерстві розвитку громад і територій. Використати виділені гроші необхідно протягом 45 днів.
На першому етапі програма діятиме у громадах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці. Реалізацію розпочнуть із Києва та Київської області.
Як писав ZAXID.NET, уряд також запустив нову грантову підтримку для малого бізнесу в межах програми «Власна справа». Підприємці зможуть отримати гроші на купівлю генераторів та зарядних станцій, щоб працювати під час відключень електроенергії.