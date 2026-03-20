Посередником виявився мешканець Шептицького району

Поліцейські спільно з СБУ затримали 42-річного мешканця Шептицького району на Львівщині Юрія Кухара, який за 2 тис. доларів обіцяв вирішити питання з лікарсько-консультативною комісією.

Як повідомили в п’ятницю, 20 березня, у прокуратурі Львівщини, йшлося про оформлення висновку лікарсько-консультативної комісії щодо наявності у матері військовозобов’язаного захворювання, яке потребує постійного стороннього догляду. Такий документ міг стати підставою для відстрочки від мобілізації.

«Встановлено, що підозрюваний запевнив заявника у наявності зв’язків в одній з лікарень Шептицького району. А також обіцяв посприяти у безперешкодному проходженні комісії і отриманні відповідних документів. Свої послуги він оцінив у 2 000 доларів», – розповіли в прокуратурі.

Посередника затримали після одержання грошей

Посередника затримали відразу після отримання обумовленої суми. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав 42-річний Юрій Кухар. За інформацією YouControl, він зареєстрований у Сокалі як ФОП, що займається обслуговуванням та ремонтом автомобілів.