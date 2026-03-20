Тролейбуси курсуватимуть на 8 маршрутах міста

Тернопіль наприкінці весни 2026 року має отримати 17 нових тролейбусів українського виробника «Електрон». Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Гроші на закупівлю нового електричного транспорту для міста надав Європейський інвестиційний банк. Сума позики склала 5,5 млн євро. Це найбільше оновлення електротранспортного парку Тернополя за останні 15 років.

Тендер на закупівлю транспорту міськрада оголосила у вересні 2023 року. До того депутати на сесії проголосували за рішення про дозвіл на отримання кредиту від іноземних інвесторів, щоб оновити тролейбусний парк. На сайті Тернопільської міськради повідомляли, що місто за 5,5 млн євро кредиту планує придбати 30 нових тролейбусів. 17 одиниць транспорту – це перша частина від запланованого.

Міський голова зазначив, що кожен тролейбус є низькопідлоговими та розрахований на 106 пасажирів, з яких 34 місця – сидячі. Салон обладнаний пандусом, спеціальним місцем для людей з інвалідністю, ременями безпеки та сигнальними кнопками для виклику водія. Для зручності посадки та висадки пасажирів працює система, яка нахиляє тролейбус на зупинках.

Кузов виготовлено з нержавіючої сталі, зовнішнє облицювання – з антикорозійних панелей. Також тролейбуси оснащені GPS-трекерами та системами відеоспостереження, які контролюють салон, дорогу та струмоприймачі. Встановлені й системи кондиціонування та опалення.

Нові тролейбуси будуть оформлені в єдиному міському стилі громадського транспорту Тернополя – біло-синя ліврея з елементами міста. Після завершення технічних перевірок, оформлення документації та брендування вони вирушать на всі міські маршрути, яких наразі є вісім.

Додамо, що Тернопіль також оголосив тендер на придбання ще 7 нових тролейбусів разом із запасними частинами, обладнанням для обслуговування. Закупівлю проводять у рамках проєкту «Міський громадський транспорт України», що також фінансується ЄІБ. Вартість тендеру – 2 млн євро.