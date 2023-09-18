Кредит від ЄІБ нададуть на 20 років

Тернопільська міська рада планує закупити 30 нових низькопідлогових тролейбусів. Транспорт придбають за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Загалом планують запозичити 5,5 мільйонів євро на цю покупку. Депутати міської ради на сесії 15 вересня вже проголосували за рішення про дозвіл на отримання кредиту від іноземних інвесторів, щоб оновити тролейбусний парк.

Тернопільська міська рада вже оголосила тендер на закупівлю нових тролейбусів. Розкриття пропозицій наразі заплановане на 26 жовтня 2023 року. В суму закупівлі входять тролейбуси, документація, запчастини та обладнання для ремонту, матеріали, витрати на введення в експлуатацію машин та навчання персоналу депо, повідомляє Alltransua. Компанія, яка виграє тендер, зобов'язується протягом 4 місяців доставити тролейбуси до тролейбусного депо в Тернополі.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що строк кредиту 20 років із пільговим періодом в 5 років. «В міському бюджеті немає зараз достатньо коштів для оновлення будь-якого міського транспорту. Але є зараз можливість залучити кошти іноземних інвесторів та донорів для придбання такого транспорту. Сума кредиту на нові тролейбуси – 5,5 млн євро, а відсоткова ставка кредиту в межах 2,5 %», – повідомив Сергій Надал в ефірі телеканалу «Файне місто».

За інформацією Alltransua, Тернопіль понад 15 років не проводив закупівель нових тролейбусів. Оновлення тролейбусного парку відбувалося шляхом заміни старих тролейбусів на вживані машини в хорошому стані, при чому переважно зічленовані. Останніми новими тролейбусами в місті були 3 тролейбуси з Львівського автомобільного заводу, придбані в 2006-2008 роках.