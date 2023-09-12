Почне діяти така оплата з 1 жовтня

У Чернівцях запускають систему одноразової оплати за всі поїздки в комунальному транспорті протягом одного дня. Вартість такого «денного» квитка становитиме 50 гривень. Нововведення почне працювати з 1 жовтня.

Про запуск «денного» квитка повідомили в комунальному підприємстві «Чернівецьке тролейбусне управління». Пасажири зможуть придбати його одразу у водія транспорту за вартістю 5- гривень.

«Основними перевагами квитка "Денний" – безліч поїздок впродовж дня, зручність і простота використання. Пасажири можуть користуватися громадським транспортом стільки разів, скільки їм потрібно, а картонний квиток підлягає переробленню», – повідомляє КП «Чернівецьке тролейбусне управління».

Працюватиме така система оплати паралельно з іншими, вже звичними проїзними: учнівським, соціальним та карткою чернівчанина. Розрахований «денний» квиток переважно на туристів, які приїжджають в Чернівці і за день можуть здійснити кілька поїздок. В тестовому режимі працюватиме така оплата з 1 жовтня, повідомляв під час брифінгу міський голова Роман Клічук.

Квиток буде у вигляді картонної квитки зі штрих-кодом. Діє він протягом дня з моменту активації та до 23:00, а придбати такий квиток можна буде у водія за готівку.