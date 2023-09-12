У 2018 та 2021 роках «Завод ЕлектронМаш» поставив Ужгороду 17 низькопідлогових автобусів

Львівське підприємство «Завод ЕлектронМаш» виграло тендер на виробництво низькопідлогових автобусів для Ужгорода. Виробник запропонував поставити 13 автобусів за 126 млн грн.

17 серпня КП «Ужгородський муніципальний транспорт» оголосив тендер на придбання 12-метрових низькопідлогових автобусів із початковою вартість 137,3 млн грн. За технічними характеристиками, йдеться про автобус з дизельним двигуном екостандарту не нижче «Євро 5» з трьома двостулковими дверима, розрахований на понад 90 пасажирів із 27-ма сидячими місцями. Автобус має бути виготовлений не раніше 2023 року та доставлений Ужгороду до кінця 2024 року.

Участь у торгах, які відбулись 11 вересня, взяло три компанії: ТОВ «Бас Мотор», ТзОВ «Зернотрейд» та ТзОВ «Завод ЕлектронМаш». Найдешевшу пропозицію подав львівський завод – 126 млн грн [приблизно 9,7 млн грн за один автобус].

Компанія «Завод ЕлектронМаш» входить до корпорації «Електрон» й створена понад 11 років тому. Виробництво розташоване у Львові на вул. Шевченка, 315. Директором підприємства є Василь Пецух. Більше половини компанії належить ПАТ «Концерн Електрон», також частки мають ПП «Євролізинг», ТзОВ «Діалог Плюс», ТзОВ «Електронтранс» та ТзОВ «Автотрансмаркет».

Василь Пецух також вказаний як директор ще низки компаній концерну «Електрон», а також ТзОВ «Львівські автобусні заводи», що досі належить російському олігарху Ігорю Чуркіну.

Нагадаємо, у 2018 році Ужгород закупив перші 10 великих низькопідлогових автобусів львівської компанії «Електрон» вартістю 54 млн грн. Ще сім автобусів цього ж виробника придбали в лізинг у 2021 році.